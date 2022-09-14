VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:56

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 3.790 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 3.880 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 4.424,50 puanı görmesinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 10,3 altında 3.843,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 3.803,75 puana geriledi.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, Fed'in gelecek haftaki toplantısı öncesinde pay piyasalarında oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yurt içinde ise bir süredir küresel piyasalardan pozitif ayrışan BIST 100 endeksinde yaşanan düzeltmenin devam edip etmeyeceğinin izleneceğini aktaran analistler, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini kaydetti.

Analistler bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 3.900 ve 3.950 puanın direnç, 3.800 ve 3.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.