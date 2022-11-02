VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 13:23

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 4.646,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,1 değer kazancıyla 4.637,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı ve gelecek döneme ilişkin yönlendirmeleri öncesi dalgalı bir seyir izlediğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltmasının beklendiğini kaydeden analistler, bankanın politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını, veri gündeminde ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 4.650 ve 4.700 seviyelerinin direnç, 4.580 ve 4.550 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.