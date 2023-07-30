Volkswagen, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng ile stratejik anlaşma yaptı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 17:12

Güncelleme: 30.07.2023 - 17:12

Volkswagen, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng'in yüzde 5'lik bir hissesini 700 milyon dolar karşılığında satın aldı ve iki yeni model geliştirmek için stratejik bir ortaklık üzerinde anlaştı. Şirketler, 2026'da piyasaya sürülmek üzere Çin pazarı için iki orta boy Volkswagen markalı elektrikli araç geliştirmek için güçlerini birleştirecekler.

Volkswagen'in en büyük pazarı olan Çin, şirketin küresel satışlarının yaklaşık yüzde 40'ını ve kârının yarısını oluşturuyor. Ancak şirket, durgun satışlar ve yerel rakiplerin ve Tesla gibi tamamen elektrikli araçlardaki rekabetin etkisiyle karşı karşıya.

Volkswagen'in elektrikli araç satışlarına bakıldığında rakibi Tesla'ya göre oldukça geride kaldığı görülüyor. Firmanın elektrikli araçlarda yaşadığı en büyük sıkıntı yazılımsal olarak açıklanmıştı. Bu hamle ile Volkswagen'in, Çinli şirketlerden destek almayı planladığı görülüyor.