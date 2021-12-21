Wall Street'in, güne toparlayarak başlaması bekleniyor

21 Aralık 2021 Salı, 17:34

ABD yönetiminin piyasalara yaptığı ekonomik yardımlarla yıla güçlü bir başlangıç yapan ABD Borsası (Wall Street), Omicron varyantının yayılmaya devam etmesiyle birlikte dünya genelinde yaşanan tam kapanmaların etkisiyle ağır kayıplar yaşadı. Öte yandan Wall Street, yaşanan bazı gelişmeler sonrasında, önemli bir toparlanma ivmesi yakalayarak güne başlaması bekleniyor.

NİKE VE MİCRON MÜJDESİ

Nike'ın çeyreklik bilançosu ve çip üreticisi Micron'un beklentilerinin pozitif olması yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Covid-19'un Omicron varyantının yayılmaya devam etmesi yılın son ayında tüm dünya borsalarını kötü etkilemeye devam ederken, TSİ 17.07 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.87, Standard & Poor's (S&P) 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.95, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 1.18 artıda.