Wall Street'in, güne toparlayarak başlaması bekleniyor
ABD Borsası (Wall Street), Covid-19'un Omicron varyantının dünya genelinde yayılması nedeniyle ağır kayıplar yaşıyordu. Wall Street'in ana endeksleri, dün yaşanan sert satışların ardından bugün toparlanarak açılmaya hazırlanıyor.
ABD yönetiminin piyasalara yaptığı ekonomik yardımlarla yıla güçlü bir başlangıç yapan ABD Borsası (Wall Street), Omicron varyantının yayılmaya devam etmesiyle birlikte dünya genelinde yaşanan tam kapanmaların etkisiyle ağır kayıplar yaşadı. Öte yandan Wall Street, yaşanan bazı gelişmeler sonrasında, önemli bir toparlanma ivmesi yakalayarak güne başlaması bekleniyor.
NİKE VE MİCRON MÜJDESİ
Nike'ın çeyreklik bilançosu ve çip üreticisi Micron'un beklentilerinin pozitif olması yatırımcıların risk iştahını artırdı.
Covid-19'un Omicron varyantının yayılmaya devam etmesi yılın son ayında tüm dünya borsalarını kötü etkilemeye devam ederken, TSİ 17.07 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.87, Standard & Poor's (S&P) 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.95, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 1.18 artıda.
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