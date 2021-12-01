Wall Street'in 'Wolf'undan Shiba ve Dogecoin'e ağır eleştiri
The Wolf of Wall Street filminin gerçek yüzü olan komisyoncu Jordan Belfort, Shiba Inu ve DOGE için çarpıcı açıklamalar yaptı.
ABD’li ünlü komisyoncu Jordan Belfort, Dogecoin ve Shiba Inu gibi meme (şaka) kripto para birimlerini eleştirdi. Eski borsa komisyoncusunun hayat hikayesi Martin Scorsese’nin The Wolf Of Wall Street filmine ilham kaynağı olmuştu. Zira 1990’lı yıllarda kurduğu komisyonculuk şirketiyle birçok yatırımcıyı dolandırdı.
ShiftDelete.Net'in haberine göre Belfort, The Sun‘a bir demeç verdi. Açıklamasında şaka kripto paraların değeri olmadığını ileri sürdü. Ayrıca bu tür kriptoları geliştirenlerin hapse atılması gerektiğini bile söyledi.
SHİBA INU VE DOGE İÇİN ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Amerikalı girişimci, en popüler iki şaka kripto para biriminin gerçek bir değeri ve faydası olmadığını söyledi. Ardından bu kriptoların tek amacının insanların paralarını almak olduğunu ekledi. Ayrıca insanların zengin olma yeteneklerini de sorgulattığını iddia etti.
Belfort’a göre, Shiba Inu ile servet kazanan şanslı yatırımcılar hakkında sayısız hikaye varken, kaybeden de çok sayıda insan var. Belfort, bu kripto para birimlerinin doğru bir yatırım olmadığını ileri sürdü. Bu arada, Ekim ayında yüzde 800’ün üzerinde yükselen Shiba Inu, Kasım ayında yüzde 29 düştü.
"HAPSE GİRMELİLER"
Jordan Belfort, 1998 yılında menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklama ile suçlandı. Bu suçlardan dolayı 22 ay hapiste yattı. Belfort, bazı kripto para birimlerinin tamamen yasa dışı olduğunu ileri sürdü. Üstelik bu kriptoları geliştirenlerin hapse atılması gerektiğini iddia etti. Bu konu hakkında Belfort, “İnsanlar ciddi olarak hapse girmeli, meşru değiller. Hiç çalışmayacaklar diye bir şey yok” şeklinde konuştu.
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