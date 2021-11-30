Son dakika | Kripto paralara rekor para akışı: Shiba Coin atağa geçti

30 Kasım 2021 Salı, 11:53

Kripto para ürün ve fonlarına ocak-kasım döneminde 9,5 milyar dolar sermaye girişi oldu. Böylece sermaye girişi bu yılın ilk 11 ayında rekor seviyeye ulaştı. Bu sermayenin 6,7 milyar doları Bitcoin'e gitti.

26 Kasım haftasında kripto paralar sermaye akışı 306 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bitcoin'e 11 haftalık süreçte toplam 2,7 milyar dolar sermaye girişi yaşandı.

Bitcoin'e 26 Kasım haftasında 247 milyon dolar giderken,Ethereum tabanlı ürün ve fonlarına 23 milyo dolar aktı. Polkadot ve Solana da sermaye çekmeye devam ettiler. Polkadot'a 11,5 milyon dolar ve Solana'ya 14,6 milyon dolar sermaye girişi yaşandı.

KRİPTO PARA PİYASASI YÖN ARAYIŞINDA

Öte yandan kripto para piyasalarındaki dalgalı seyir sürüyor. Geçen hafta yaşanan sert düşüşle 53 bin dolara kadar düşen Bitcoin, haftanın ilk gününde kayıplarını geri almış ve 58 bin doların üzerinde alıcı bulmuştu.

Bitcoin, bugün yüzde 2'ye varan düşüşle 56 bin 500 dolar civarında işlem görüyor.

Ethereum ise yüzde 1,5'un üzerinde artışla 4 bin 400 doların üzerinde seyrediyor.

SHİBA COİN ATAPA GEÇTİ



Son dönemlerde çokça konuşulan Shiba Coin'deki yükseliş ise yüzde 20'yi aştı.