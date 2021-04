Blockchain nedir, nasıl çalışır?

19 Nisan 2021 Pazartesi, 12:26

Kripto para ve farklı dijital uygulamalarla beraber hayatımıza giren blockchain kavramı son zamanlarda en çok merak edilen konulardan biri. Blockchain teknolojisi, şeffaflık, güvenlik ve değişmezlik sunan, dağıtık ve merkeziyetsiz bir sistem olarak tarif ediliyor. Bu sistem sayesinde her türlü varlığın ve değerin takibini ve ticaretini yapmak mümkün oluyor. Kurulan blockzincir sistemleri kullanım alanına göre, herkese açık, özel ya da izne bağlı şekilde dizayn edilebiliyor.

BLOCKCHAIN NEDİR?

Blockchain, bir veritabanı türüdür. Kripto para ile birlikte karşımıza çıkan bu terim, sistemi değiştirmeyi, hacklemeyi veya aldatmayı zor veya imkansız hale getiren bir bilgi kaydetme sistemidir. Blockchain'in amacı, dijital bilgilerin kaydedilmesine ve dağıtılmasına izin vermek, ancak düzenlenmemektir.

Blockchain teknolojisi ilk olarak 1991 yılında, belge zaman damgalarının değiştirilemeyeceği bir sistem uygulamak isteyen iki araştırmacı olan Stuart Haber ve W.Scott Stornetta tarafından geliştirildi.Ancak, Ocak 2009'da Bitcoin'in piyasaya sürülmesiyle neredeyse yirmi yıl sonra blockchain'in ilk uygulaması kullanılmaya başlandı.

BLOCKCHAIN NASIL ÇALIŞIR?

Bir blok zinciri, esasen, blok zincirindeki tüm bilgisayar sistemleri ağında çoğaltılan ve dağıtılan işlemlerin dijital bir defteridir.Zincirdeki her blok bir dizi işlem içerir ve blok zincirinde her yeni işlem gerçekleştiğinde, bu işlemin bir kaydı her katılımcının defterine eklenir.

Blockchain, operasyonlarını bir bilgisayar ağına yayarak, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan çalışmasına izin verir. Bu sadece riski azaltmakla kalmaz, aynı zamanda işlem ve işlem ücretlerinin çoğunu da ortadan kaldırır.

Blockchain ağındaki işlemler, binlerce bilgisayardan oluşan bir ağ tarafından onaylanır. Bu, doğrulama sürecindeki neredeyse tüm insan katılımını ortadan kaldırarak daha az insan hatası ve doğru bilgi kaydı ile sonuçlanır.

Blockchain, üçüncü taraf doğrulama ihtiyacını ve bununla birlikte bunların maliyetlerini ortadan kaldırır.

Blockchain, herhangi bir bilgisini merkezi bir yerde saklamaz. Bunun yerine, blok zinciri kopyalanır ve bir bilgisayar ağına yayılır. Blok zincirine yeni bir blok eklendiğinde, ağdaki her bilgisayar, değişikliği yansıtmak için blok zincirini günceller.

Finans kuruluşları iş saatlerinde, haftanın beş günü faaliyet gösterirken, blockchain günde 24 saat, haftada yedi gün ve yılda 365 gün çalışıyor. İşlemler on dakika kadar kısa bir sürede tamamlanabilir ve birkaç saat sonra güvenli kabul edilebilir.

Blockchain ve Bitcoin'in belki de en derin yönü, etnik köken, cinsiyet veya kültürel geçmişe bakılmaksızın herkesin onu kullanma yeteneğidir.

HER SEKTÖRDE RAĞBET GÖRÜYOR

Nakliye şirketleri, e-ticaret devleri, global çapta ürünler sunan üretici firmalar... Blockchain teknolojisi her sektörde rağbet görmeye devam ediyor. Blockchain teknolojisi, lojistik tarafındaki yoğun evrak sürecini, gecikmeleri, hatalı işlemleri, yüksek maliyetleri, sahtekarlıkları ve daha birçok problemi kökünden çözecek alternatif yöntemler sunuyor. Uluslararası ticareti blokzincir teknolojisine entegre ederek işlevsel sistemler tasarlamak mümkün.

Bazı e-ticaret devleri ödeme altyapılarında kripto teknolojisini kullanmak için şimdiden çeşitli anlaşmalar yapmaya başladı. Blockchain sistemleriyle satıcılar; ödeme altyapısından nakliye operasyonuna, veri gizliliğinden muhasebe işlemlerine kadar tüm e-ticaret sürecini entegre bir şekilde, hatasız olarak yönetebilecek.