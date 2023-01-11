Yabancı borsadan çıkmaya devam ediyor

Yayınlanma: 11.01.2023 - 09:46

Güncelleme: 11.01.2023 - 09:46

Borsa İstanbul’dan yayımlanan verilere göre yabancı yatırımcılar Aralık 2022’de pay piyasalarında net 1 milyar 10 milyon dolar satış yaptı. Verilere göre yabancı yatırımcılar Aralık 2022'de BİST'de 50 milyar 162,70 milyon dolarlık alış ve 51 milyar 173,03 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler. Böylece yabancıların gecen ayki toplam alım ve satış işlemleri 101 milyar 335,74 milyon dolar seviyesinde oluştu. Yabancı yatırımcılar 2022'nin tamamında ise 295 milyar 530,33 milyon dolarlık alış ve 300 milyar 21,34 milyon dolarlık satış işlemi yaptı. Sonuç olarak 2022 yılındaki toplam net satış işlemi 4 milyar 491 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.