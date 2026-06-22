Yabancı Türkiye'de harcamayı kıstı, yurttaş yurtdışına yöneldi: Kartlı harcamalarda tarihi tersine dönüş

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kartlı harcamalardaki yön değişimine dikkat çekti. Öncel, Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamaların 2025 yılının ocak-nisan dönemindeki 284 milyar TL seviyesinden 2026'nın aynı döneminde 229 milyar TL'ye gerilediğini belirtti.

Aynı dönemde yerli kart sahiplerinin yurtdışı harcamalarının ise 227 milyar TL'den 341 milyar TL'ye yükseldiğini ifade eden Öncel, tüketim eğilimlerinde önemli bir değişim yaşandığını vurguladı.

BKM VERİLERİ DEĞİŞİMİ DOĞRULADI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yerli kartların yurtdışı kullanımı ile yabancı kartların yurtiçindeki kullanımında uzun vadeli artış eğilimi devam ediyor. Ancak son dönemdeki değişim oranları, harcamaların yön değiştirdiğine işaret ediyor.

Verilere göre 2017 yılının ocak ayında yerli kartların yurtdışı kullanımında işlem başına ortalama tutar 204,7 TL seviyesindeyken, bu rakam 2026 yılı nisan ayında 1.676,03 TL'ye yükseldi.

Aynı dönemde yabancı kartların Türkiye'deki kullanımında işlem başına harcama tutarı ise 590,84 TL'den 3.980,85 TL'ye çıktı.

YURTDIŞI HARCAMALARINDA YÜKSELİŞ TRENDİ GÜÇLENDİ

İşlem adetleri ve toplam harcama tutarları birlikte değerlendirildiğinde, yerli kartların yurtdışı harcamalarının yabancı kartların Türkiye'deki harcamalarına oranında son yılların en yüksek seviyelerine ulaşıldığı görülüyor.

Pandemi dönemi, kur oynaklıkları ve mevsimsel etkiler hariç tutulduğunda, vatandaşların yurtdışındaki harcamalarının belirgin şekilde arttığı dikkat çekiyor.

Yerli kartların yurtdışındaki kullanımında hem işlem başına harcama tutarında hem de işlem adetlerinde sürekli yükseliş eğilimi görülmesi, tüketimin giderek daha fazla yurtdışına yöneldiğini ortaya koyuyor.

Özellikle 2023 sonrasında hem işlem hacminde hem de harcama tutarlarında yükselişin daha güçlü bir ivme kazandığı gözleniyor.

YABANCI KARTLARDA HARCAMA HIZ KESTİ

Yabancı kartların Türkiye'deki kullanımında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. İşlem adetlerinde mevsimsel hareketler sürse de son dönemdeki gerileme dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Pandemi döneminde dip seviyeleri gören işlem adetleri, sonraki yıllarda özellikle yaz aylarında önemli artışlar kaydetmişti. Ancak 2025 yaz döneminde önceki üç yılda görülen yüksek işlem hacimlerine ulaşılamadığı görüldü.

İşlem başına harcama tutarında ise son zirve 2025 yılının şubat ayında kaydedildi.

İLK DÖRT AYLIK VERİLER GERİLEMEYE İŞARET EDİYOR

BMD Başkanı Sinan Öncel'in değerlendirmeleri doğrultusunda, 2026 yılının ilk dört ayındaki yabancı kart harcamaları hem toplam işlem tutarı hem de işlem başına harcama açısından önceki yılların gerisinde kaldı.

Ocak-nisan döneminde yabancı kartlarla gerçekleştirilen toplam alışveriş ve nakit çekim tutarlarının 2023 ve 2024 seviyelerinin altında kaldığı görülürken, işlem başına düşen harcama tutarında da yıllık bazda gerileme yaşandı.

Veriler, yerli kart sahiplerinin yurtdışı harcamalarını artırdığını, yabancı ziyaretçilerin ise Türkiye'deki kartlı harcamalarında son dönemde daha temkinli davrandığını ortaya koyuyor.