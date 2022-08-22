Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 54.84 arttı
2022 yılı temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52.84 artış kaydedildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 oranında bir artış göstererek 6 milyon 665 bin 129 oldu. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçinin 124 bin 486 günübirlikçi olarak belirlendi.
Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya yüzde 34,66 (2 309 973 )
2-İstanbul yüzde 26,40 ( 1 759 506 )
3-Edirne yüzde 11,60 ( 772 978 )
4-Muğla yüzde 9,12 ( 607 530 )
5-İzmir yüzde 4,23 ( 281 606 )
OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 355 BİN GÜNÜBİRLİK ZİYARETÇİ GELDİ
2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,28 artış göstererek 23 milyon 30 bin 209 oldu.
2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçinin 355 bin 474 (Yüzde 1.54) günübirlikçi olarak belirlendi.
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul yüzde 36,97 (8 514 806 )
2-Antalya yüzde 27,61 (6 359 373 )
3-Edirne yüzde 10,95 (2 522 829 )
4-Muğla yüzde 6,43 (1 481 991 )
5-Artvin yüzde 3,39 (781 260 )
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