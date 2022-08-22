Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 54.84 arttı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:45

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 oranında bir artış göstererek 6 milyon 665 bin 129 oldu. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçinin 124 bin 486 günübirlikçi olarak belirlendi.

Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya yüzde 34,66 (2 309 973 )

2-İstanbul yüzde 26,40 ( 1 759 506 )

3-Edirne yüzde 11,60 ( 772 978 )

4-Muğla yüzde 9,12 ( 607 530 )

5-İzmir yüzde 4,23 ( 281 606 )

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 355 BİN GÜNÜBİRLİK ZİYARETÇİ GELDİ

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,28 artış göstererek 23 milyon 30 bin 209 oldu.

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçinin 355 bin 474 (Yüzde 1.54) günübirlikçi olarak belirlendi.



Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 36,97 (8 514 806 )

2-Antalya yüzde 27,61 (6 359 373 )

3-Edirne yüzde 10,95 (2 522 829 )

4-Muğla yüzde 6,43 (1 481 991 )

5-Artvin yüzde 3,39 (781 260 )