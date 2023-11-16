Yabancılar 7,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 15:14

Güncelleme: 16.11.2023 - 15:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Kasım haftasında net 7,3 milyon dolarlık hisse senedi, 131 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece, yurt dışında yerleşik kişiler 1 Eylül haftasından bu yana en güçlü DİBS alımını gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 3 Kasım itibarıyla 28 milyar 838,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Kasım'da 29 milyar 177,1 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 86,6 milyon dolardan 1 milyar 205,9 milyon dolara, ŞBS stokları 56,7 milyon dolardan 60,7 milyon dolara yükseldi.