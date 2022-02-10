Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swaplarında yeni dip
Yabancıların Türk Lirası swap piyasasındaki varlıklarında erime devam ediyor.
Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı Türk Lirası swap miktarı geçen hafta 459 milyon dolar azalarak 807 milyon dolar düzeyine indi. Böylelikle yabancıların TL swap pozisyonunda yeni dip seviye kaydedildi.
BloombergHT'nin haftalık portföy rakamlarına bakıldığında ise yabancıların hisse tarafında net satıcı, tahvil tarafında ise net alıcı olduğu görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 4 Şubat haftasında yabancıların hissede net 82 milyon dolarlık satış yaptığı izlendi. Böylelikle yabancıların hisseden çıkış serisi 11 haftaya çıktı.
Tahvil tarafında ise 36 milyon dolarlık alım görüldü.
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