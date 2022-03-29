Yağışlardaki artış, elektrik üretimine 'can suyu' oldu

29 Mart 2022 Salı, 12:32

Türkiye'de son dönemde artan yağışlar, elektrik üretiminde hidroelektriğin payının çoğalması ve Rusya-Ukrayna savaşı'nın ardından fiyatı rekor seviyede yükselen doğalgazdan gelen elektrik üretiminin düşmesini sağladı. Türkiye'de 2020’nin son aylarından beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretiminde görülen düşüş, yağışlardaki artışla tam tersi bir duruma döndü.

1 Ocak-15 Mart döneminde enerji üretimi amaçlı ana havza barajlarında bulunan su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,7 artarak 12 milyar 927 milyon metreküpü buldu. Bu miktar, ayın ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 184 artarak yaklaşık 1 milyar 785 milyon metreküpe ulaştı.

Hidroelektrik santrallerden elektrik üretimi bu dönemde yüzde 48 artış sağlarken doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 21 düşüş yaşadı. Hidroelektrik santrallerinden elektrik üretimindeki çoğalma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle fiyatı rekor sevide artan doğalgazdan elektrik üretiminin düşmesine neden oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ PAY 30-35 BANDINDA

1 Ocak-15 Mart döneminde ise hidroelektrik santrallerin Türkiye'nin elektrik üretimindeki payı yüzde 27 olarak hesaplandı. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 20'de bulunuyordu. Kurulu gücü 31 bin 500 megavat seviyesinde bulunan hidroelektrik santrallerinin üretiminde emre amade güç, mart itibarıyla 22 bin megavatı, fiili güç ise 17 bin 500 megavatı ulaştı.



Nisan başında karların erimesiyle hidroelektrikte emre amade kapasitenin 25 bin megavatı, üretimdeki fiili gücün de 20 bin megavatı bulunuyor. Bu artışla, hidroelektrik santrallerin Türkiye'nin elektrik üretimindeki payının yüzde 30-35 bandına ulaşacağı öngörülüyor.