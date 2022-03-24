Faturalar ödenmedi, apartta kalan öğrencilerin elektrikleri kesildi
Siirt'te üniversite öğrencilerinin kaldığı bir apartın elektrikleri, faturaların ödenmemesi nedeniyle kesildi. Öğrenciler duruma tepki gösterdi.
Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi çevresinde bulunan özel bir apartta kalan öğrenciler, dün geceyi karanlıkta geçirdi.
Öğrencilerin kullandıkları elektriğin ücretlerini apart sahibine verdiği, ancak apart sahibinin faturaları ödememesi nedeniyle elektriklerin kesildiği öğrenildi.
Elektriklerin kesilmesiyle karanlıkta kalan öğrenciler, duruma tencere ve tavalara vurarak protesto etti.
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