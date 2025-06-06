Yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklif için bayram sonrasını işaret etti: Grev kapıya dayandı

Türk-İş ile Hak-İş taleplerini 27 Şubat’ta hükümete sundu. Aradan aylar geçmesine ve toplantılar yapılmasına karşın hükümetten teklif gelmedi. Bu arada sendikaların toplu sözleşme görüşmeleri de devam etti. Ancak sendikaların ısrarlarına karşın hükümet bir teklif sunmadı. Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü de imzalanmadığı için zammı kapsayan mali haklara ilişkin maddeler kaldı. Toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı. Uzlaşmazlık olduğu için arabulucu süreçleri başladı. Ancak o sürenin de sonuna gelindi. Bundan sonra sendikaların grev kararları almaları gerekiyor. Bu arada sözleşme görüşmelerinde sona yaklaşan sendikaların başında aynı zamanda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın genel başkanı olduğu Demiryol-İş Sendikası’nın geldiği öğrenildi. Karayolları işçilerinin de benzer durumda oldukları belirtildi.

Gelinen süreçte Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, önümüzdeki perşembe günü kamu koordinasyon kurulu üyesi sendikaları toplantıya çağırdı. Bu toplantıda bundan sonra izlenecek yol haritası belirlenecek. Alınan bilgiye göre, basın açıklamaları, mitingler de düşünülüyor. Türk-İş yönetimi, “ne gerekiyorsa yapılacak” görüşünde... Toplu sözleşme mevzuatındaki süreçler işletilecek. Grev aşamasına gelen işyerlerinde de grev kararı alınması bekleniyor. Buna karşın bazı işyerleri grev yasağı kapsamında bulunuyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa önümüzdeki günlerde grev yasağı olmayan işyerlerinde grev kararları alınabileceği belirtiliyor.

ILO’YA TAŞINDI

Bu arada Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cenevre’de devam eden ILO konferansına video konferans yoluyla katılarak konuşma yaptı. ILO’da Türkiye adına işçi delegesi olan Atalay, kamu sözleşmelerine de değindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da bulunduğu konferansta Atalay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Vergi ve gelirde adaleti sağlamak, taşeron işçiliğine ve kölelik ücretine karşı çıkmak için Türkiye’de eylemler ve mitingler düzenledik. Çalışma Bakanımız burada. Tüm kesimlerin hükümetimizden beklentileri var. 600 bin kamu çalışanını kapsayan toplu iş sözleşmeleri için müzakerelerimiz altı aydır devam ediyor. Ama beklediğimiz teklif tarafımıza hâlâ iletilmedi. Sosyal adalet adına koşullar bu kadar kötü, geçim bu kadar zor iken, hükümetler ve işverenler işçilerin sesine daha fazla kulak vermeli, işçilerle ilgili sıkıntıları gidermek mecburiyetindeler.”

TEKLİF BAYRAM SONRASI

Atalay’ın bu çıkışı üzerine iktidardan dün teklif için açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk teklifi bayramdan sonra sendikalara sunacaklarını bildirdi. Işıkhan, şunları söyledi:

“İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum.”