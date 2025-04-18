AKP medyasından sert faiz tepkisi: Hazine Saray'a bağlı değilmiş gibi!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:24

Güncelleme: 18.04.2025 - 10:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine yükseltmesi kararı sonrasında AKP iktidarına yakınlığıla bilinen gazetelerde sert tepkiler oluştu.

''TAM TESLİMİYET, YAZIK''

Sabah Gazetesi’nin Ekonomi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından sosyal medya hesabından “Tam teslimiyet, yazık!” ifadelerini kullandı.

''BİR DARBE DE HAZİNE VE MERKEZ'DEN''

Diğer yandan Yenişafak gazetesinin de manşete aldığı faiz kararına ''Bir darbe de Hazine ve Merkez'den'' başlığını attığı görüldü. Kararın 'darbe' olarak nitelendirildiği haberde ''Muhalefetin yolsuzluklarını örtbas etmek için sokaklar üzerinden yürüttüğü kaos girişimleri ve dünyadaki korumacılık adımlarının ardından ekonomiye bir darbe de Hazine Bakanlığı'nın güdümünden çıkmayan Merkez Bankası'ndan geldi'' ifadeleri kullanıldı.

JP MORGAN'DAN KARAR SONRASI REVİZE

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından küresel yatırım bankalarından JPMorgan, Türkiye’ye yönelik yıl sonu faiz tahminini yukarı yönlü revize etti.

JPMorgan'ın yayımladığı değerlendirme yazısında ''TCMB’nin politika faizi için yıl sonu beklentisi daha önce yüzde 35 seviyesindeyken, son artış sonrası yüzde 38’e yükseltildi. Bu revizyon, Merkez Bankası’nın para politikasında sıkı duruşunu uzun süre koruyacağına işaret ediyor'' denildi.

TEMMUZ'DA İNDİRİM BEKLİYORLAR

JPMorgan'ın tahminine göre, TCMB, Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faizi sabit bırakacak, Temmuz ayında ise 200 baz puanlık faiz indirimiyle bir gevşeme döngüsüne yeniden adım atacak. Söz konusu adımın enflasyondaki seyirle uyumlu gideceği kurum tarafından bildirildi.

Goldman Sachs da Türkiye’ye ilişkin tahminlerini revize ederek TCMB'nin faiz indirimine ancak Temmuz ayında başlamasını öngördü. Yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 28,5’ten yüzde 33’e yükseltildi.