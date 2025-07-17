Yandaş Yeni Şafak ekonomi yönetimini topa tuttu: 'Eşi benzeri olmayan soygun düzeni'

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi sert bir dille ekonomi yönetimini eleştirmeye devam ediyor.

Bugün gazete manşetten verdiği ''Dövizden vergi neden alınmıyor'' başlıklı haberinde üst başlıkta da ''Dünyada eşi benzeri olmayan soygun düzeni: Faiz-döviz-enflasyon'' ifadelerini kullandı.

''Dövizdeki oynaklığı durdurmak için spekülatörleri durdurmak yeterli'' ifadeleri ile ''döviz alım-satımı ticari kazanç sayılıp vergilendireli'' düşüncesini haber olarak 1. sayfasında yazan gazete ''Faizleri %46'da tutarak yatırım, üretim ve istihdama darbe vuran Merkez Bankası'nın gerekçesi 'Faiz düşerse kurlar fırlar' şeklinde'' diyerek eleştiride bulundu.

Yeni Şafak, finansal piyasalarda büyük oyuncuların spekülasyon yapmasının, para biriminde ani değer kayıplarına yol açabileceği üzerinde durarak yaptığı haber için yer verdiği iç sayfada ise ''Döviz gelirinden vergi almamak suçtur'' başlığını kullandı.