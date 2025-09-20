Yapı Kredi Bankası’ndan geri ödemesiz 20.000 TL avans fırsatı! Yalnızca 2 gün geçerli

Yapı Kredi müşterisi olmak için tıklayınız.

Yapı Kredi Bankası tarafından bütçeleri rahatlatacak yeni bir kampanya başlatıldı. Buna göre, ilk kez Yapı Kredi müşterisi olup, Yapı Kredi kredi kartı çıkarttıranlara, geri ödemesiz 20.000 TL avans verilecek.

İlk kez Yapı Kredi müşterisi olup, Yapı Kredi kredi kartı çıkarttırmak istediğinizde buna karşılık size tanımlanan karta geri ödemesiz 20.000 TL avans yüklenecek.

Yapı Kredi’nin "SINIRSIZ20BIN" kampanyasından yararlanma ve başvuru koşulları tek tek sıralandı.

22 VE 23 EYLÜL

Yapı Kredi Bankası’nca başlatılan kampanya 22‑23 Eylül 2025 tarihleri arasında "SINIRSIZ20BIN" kampanya kodunu kullanarak Yapı Kredi’ye ilk defa müşteri olanlar yararlanabilecek.

Kampanya’dan Yararlanmanın Şartları

• Kampanyadan sadece Yapı Kredi Mobil’i indirip, “Yapı Kredi Müşterisi Ol” adımından ilerleyerek süreci tamamlayan müşteriler yararlanabilecek.

• Süreci bu şekilde tamamlamayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacak.

• Kampanya kodu girilmeden müşteri olan kişiler kampanyadan yararlanamayacak.

• Yapı Kredi Mobil üzerinden Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerin, başvurusu Yapı Kredi tarafından değerlendirildikten sonra onaylanması ve kartının kullanıma açılması durumunda kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanyaya Başvuru Adımları

Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra, kredi kartı onaylanan müşteriler Yapı Kredi Mobil üzerinden Kredi Kartlarım menüsü altındaki (+) butonuna basarak “Dijital Kart Tanımlama” seçeneği ile ya da kart seçimi yaptıktan sonra Daha Fazlası > Dijital Kart İşlemleri adımlarını izleyerek dijital kart oluşturmalı.

Geri Ödemesiz 20.000 TL Avansın Hesap, Tarih ve Tutarları

Müşteriler, 22‑23 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk defa Yapı Kredi kredi kartı açtıkları takdirde 1.000 TL, Yapı Kredi Mobil’den ilk defa sınırsız hesap açarak alt limite uygun olarak mevduat ekledikleri takdirde 19.000 TL olarak toplamda 20.000 TL değerinde geri ödemesiz avans yüklemesi yeni açılan Yapı Kredi kredi kartlarına yapılacak.

Ödüllendirme Zamanı

Kampanya kapsamında yapılacak ödüllendirme, 30 Eylül 2025 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

Ödüllendirme Koşulları

• Ödüllendirmelerin yapıldığı tarihte kredi kartının açık, kullanılabilir durumda olması ve sınırsız hesap içerisinde mevduatının hazır bulunması gerekiyor.

• Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabiliyor.

• Kampanya, başka kampanyalarla birleştirilemiyor.

• Banka, kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu da açıklamalarına ekledi.

SINIRSIZ20BIN’in Sağladığı Avantajlar

• İlk kez kredi kartı alanlara: 1.000 TL

• İlk kez sınırsız hesap açanlara: 19.000 TL

• Toplam: 20.000 TL

Yapı Kredi müşterisi olmak için tıklayınız.