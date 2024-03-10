Yapı Kredi Bankası'ndan Milyonluk Alacak Satışı

Yapı Kredi Bankası, 1 milyar TL'yi aşan tahsili gecikmiş alacaklarını varlık yönetim şirketlerine satıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 00:33
Yapı Kredi Bankası'ndan Milyonluk Alacak Satışı
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Yapı Kredi Bankası A.Ş, kredi portföyünde önemli bir hareketliliğe gittiğini duyurdu. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 31 Ocak 2024 itibarıyla toplamda 1.076.246.774,58 TL tutarında tahsili gecikmiş alacağının, üç farklı varlık yönetim şirketine satılmasına yönetim kurulu tarafından karar verildiği bildirildi.

Banka yönetiminin 08 Mart 2024 tarihli kararı gereğince, bu alacaklar Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. şirketlerine toplam 459.750.000,00 TL bedelle devredilecek. Bu satış, bankanın mali yapısını güçlendirmek ve risklerini yönetmek adına atılan adımların bir parçası olarak görülüyor.

Satış kararı, finansal sektördeki alacak yönetimi ve aktif kalitenin korunması açısından önem taşıyor. Yapı Kredi Bankası'nın bu hamlesi, özellikle tahsili gecikmiş alacakların yönetimi konusunda sektördeki yaklaşımları da yansıtıyor.



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