Gözler 'faiz' kararı için 23 Eylül'de... Naci Ağbal'ın paylaşımı ve bankacıların yorumu

20 Eylül 2021 Pazartesi, 08:54

Merkez Bankası (TCMB) eski başkanı Naci Ağbal bankanın bu haftaki kritik faiz kararı öncesi öngörülebilir para politikasının önemine ilişkin eski bir yazısını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Naci Ağbal'ı TCMB başkanlığı görevinden Mart ayı sonunda aldı. Yerine Şahap Kavcıoğlu'nu atadı.

Ağbal, görevden alınmasından sonra para politikası içeriği bulunan ilk paylaşımını haftasonunda Twitter üzerinden yaptı ve 5 Mart tarihli "kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazısına atıfta bulundu.

Ağbal'ın yazısının odak noktası para politikasında öngörülebilirlik ve güven unsurunun ekonomiye etkisi idi.

Ağbal bu yazıda, "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz" demişti.

Ağbal'ın yerine göreve gelen Kavcıoğlu politika faizini bugüne kadar Ağbal'ın yükselttiği %19'da sabit tuttu. TCMB bu hafta ise piyasalar tarafından yakından izlenen faiz kararını açıklayacak.

Her ne kadar genel beklenti TCMB'nin faizleri sabit tutması olsa da Reuters anketlerine ilk kez indirim de azınlık beklenti olarak bu ay girdi.

İNDİRİMİN YAKIN OLDUĞU MESAJI YATIRIMCI TOPLANTISINDA OLUŞTU

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında, daha önce dile getirdiği enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmayarak yatırımcılarda faiz indirimlerinin yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısından sonraki bir konuşmasında ise TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

BANKACILAR ELEŞTİRİYOR

Bankacılar TCMB'yi enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütünü kaldırma zamanlaması nedeniyle eleştiriliyorlar. Banka enflasyonun politika faizini aşmasından sadece iki gün önce bu taahhütünü kaldırdı.

Bankacılar TCMB'nin bu ay faiz indirimi yapmasa bile PPK metnini belirgin değiştireceğini ve bunun bir politika hatası olabileceğini düşünüyor. TL ise bu endişe ile ay başından beri belirgin değer kaybediyor.

Yatırımcıların politika hatası beklentisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz çağrısından da kaynaklarıyor. Erdoğan Haziran ayı başında Ağustos ayının kırılma noktası olduğunu ve enflasyonda düşüşün görüleceğini belirterek, bununla birlikte faizlerde de düşüşe geçileceğini söylemişti.