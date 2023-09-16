Yapı Kredi'den borçlanma aracı ihracı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 17:26

Güncelleme: 16.09.2023 - 17:26

Yapı Kredi nitelikli yatırımcılara 116 gün vadeli 200 milyon TL nominal değerli finansman bonosu satışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada bononun takasının 18 Eylül tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Banka açıklamasında yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 35 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğunu daha önceki açıklamalarda duyurduğunu hatırlattı.