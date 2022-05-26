Yapı Kredi’ye 810 milyon dolarlık sürdürülebilir sendikasyon kredisi

26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:57

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Yapı Kredi’nin 810 milyon dolarlık bu işleminde, 2021 yılında gerçekleştirilen sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerinde yer alan "ESG risk yönetimi notu ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik temini" kriterlerine ek olarak Bankanın kapsam 1 ve 2 sera gazı salımlarının azaltılmasına yönelik performans kriteri de eklendi.

KREDİ İKİ AYRI DÖVİZ CİNSİNDEN OLUŞUYOR

Bankanın 349,5 milyon dolar ve 431,5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla SOFR artı yüzde 2,75 ve Euribor artı yüzde 2,10 oldu.

Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Bank of America, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD ve The Commercial Bank of Qatar, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Bank of America, MUFG ve Standard Chartered, aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.