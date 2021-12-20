Yapı Kredi'den 558 milyon dolarlık seküritizasyon işlemi
Yapı Kredi, toplamda 558 milyon dolarlık seküritizasyon işlemine imza attı.
Yapı Kredi, 445 milyon dolar ve 100 milyon avro olmak üzere toplamda 558 milyon dolarlık fonlamaya imza attı.
Gelecek havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında 6 yatırımcı bankanın katılımı ile gerçekleşen işlemlerin vadeleri 5 ile 8 yıl arasında değişirken, işlemin yaklaşık 340 milyon dolarlık kısmı, Yapı Kredi’nin Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında yeşil, sosyal ve sürdürülebilir nitelikteki kredilerin desteklenmesine yönelik olarak kullanılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Ülkemiz ekonomisini kararlılıkla desteklemeye devam ederken; topluma, insana ve doğaya dost sürdürülebilir bir gelecek için var gücümüzle sınırları kaldırmaya çalışıyoruz. Bu konuda attığımız adımlarla sektörümüz ve ülkemiz için örnek kurum kimliğimizi senelerdir başarı ile taşıyoruz. Bu bilinçle şeffaf bir süreçle etki ve hedeflerimizi raporlarken, reel sektörün ihtiyaç duyduğu yeşil ve sürdürülebilir projelerin finansmanına da öncelik veriyoruz. Son olarak bu alandaki çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek, önemli bir kısmı Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında yeşil, sosyal ve sürdürülebilir nitelikteki kredilerin desteklenmesine yönelik olarak kullanılacak olan 558 milyon dolarlık seküritizasyon işlemine imza attık. Yeşil ve sürdürülebilir dönüşüme yönelik sorumluluk alırken, sağladığımız bu finansman ile sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızda emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm işlerimizin merkezine sürdürülebilirliği koyarak yürüttüğümüz öncü çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz."
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