Yaş çay alım ücretinin artmasının ardından çaya gelen zam dudak uçuklattı
Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 zam yaptı. Enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 0,55 olan çaya yapılan zammın enflasyon etkisi 1,25 puan olacak.
2022 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 76 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından Çaykur, çaya zam yaptı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.
BİR ZAM DAHA GELEBİLİR
Sektör paydaşları, son yıllarda sürekli zarar açıklayan Çaykur'un Haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia ediyor.
Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihinde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çay fiyatı kilogram başına 30 kuruşluk destek primi ile 7 lira olmuştu.
TÜİK'in enflasyon sepetinde çayın ağırlığı yüzde 0,5464 olarak gözüküyor. Buna göre yüzde 43,7'lik zammın manşet enflasyona etkisi 0,24 puan olarak hesaplanıyor. Zammın ay ortasında gelmesinden dolayı bu etki Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarında görülecek.
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