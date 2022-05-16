Son Dakika: Benzin ve LPG'ye bir zam daha yolda
Akaryakıta hafta başı itibarıyla yeni zamlar yolda. LPG’ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.
Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken akaryakıta gelen zamlar dur durak bilmiyor. Akaryakıta hafta başı itibarıyla yeni zamlar yolda. LPG’ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.
NTV'nin haberine göre, benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre, benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak.
LPG'ye de bu geceyarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.12 TL'den satılıyor.
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