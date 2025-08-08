Yaşamdan koparılıyorlar: İlk beş ayda 28 çocuk işçi hayatını kaybetti!

Türkiye’de mevsimlik tarım işçisi çocuklar, 2025 yılında da eğitimden uzak kalmaya devam ediyor ve iş kazalarında yaşamlarını yitiriyor. İSİG Meclisi verilerine göre, 2025’in ilk beş ayında en az 28 çocuk işçi, çalışma koşulları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölümlerin çoğu tarım sektöründe gerçekleşti.

SON 12 YILDA YÜZLERCE ÇOCUK İŞÇİ İŞ KAZALARINDA HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’de son 12 yılda en az 742 çocuk işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi. Ölümlerin 402’si tarım ve orman işkolunda yaşandı. Tarım sektörünü inşaat, sanayi ve hizmetler takip etti.

TAŞIMA VE MAKİNE KAZALARI ÖLÜMLERDE ÖNE ÇIKIYOR

Haziran ayında gerçekleşen 164 iş cinayetinden 3’ü, tarım sektöründe çalışan çocukları etkiledi. Mevsimlik tarım işçisi çocuklar, genellikle güvenlik önlemleri yetersiz ortamlarda çalışıyor. En sık görülen ölüm nedenleri arasında traktör kasasında yapılan taşımalar, sulama kanallarında boğulmalar ve tarım makinelerine bağlı kazalar yer alıyor.

EĞİTİMDEN KOPUŞA İLİŞKİN RESMİ VERİLER BEKLENİYOR

2025 yılına ilişkin mevsimlik tarım işçisi çocukların eğitimden kopuş oranlarına dair resmi veri henüz yayımlanmadı. Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılında 612 binden fazla çocuk okul dışında kaldı. Uzmanlar, mevsimlik göç, yoksulluk ve ailelerin gelir ihtiyacının çocukların eğitimden uzaklaşmasına etkisi olduğunu belirtiyor.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞI ULUSAL POLİTİKALAR

Türkiye, çocukların en kötü işlerde çalışmasını engellemek amacıyla 2001 yılında ILO’nun 182 sayılı sözleşmesini onayladı. Bu sözleşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “sokakta çalışma”, “küçük ve orta büyüklükte işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışma” ve “mevsimlik tarım işlerinde çalışma”yı en kötü işler olarak belirledi.

Bakanlık, 2005 yılında çocuk işçiliğinin kötü biçimlerini önlemeye yönelik “Zamana Bağlı Ulusal Politika ve Program Çerçevesi” hazırladı. Ancak hedeflere ulaşılamadığı gerekçesiyle bu program 2017-2023 yıllarına ertelendi.

MEVSİMLİK ÇOCUK İŞÇİLER HAYATLARINI KAYBEDİYOR

Geçim kaygısıyla her yıl binlerce aile mevsimlik tarım işçiliğine yönelirken, bu süreçte yaşanan kazalar can kayıplarına neden oluyor. Çocuklar, aileleriyle birlikte zorlu yolculuklara çıkıyor.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinden fındık toplamak için Ordu’ya giden tarım işçilerini taşıyan minibüs, 6 Temmuz’da Sivas’ın Suşehri ilçesinde uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 4’ü çocuk 17 kişi yaralandı.

Bir diğer kaza ise 7 Temmuz’da Düzce’de yaşandı. Fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi, kazada 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.