Yatırım araçları haftayı artıda kapattı: En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Borsa İstanbul’da işlem gören yatırım araçları haftayı sınırlı yükselişlerle tamamladı. Hisse senetleri, altın ve döviz kurlarında haftalık bazda artışlar görüldü.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 11.250,46 puanı, en yüksek 11.470,03 puanı test etti. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,27 artışla 11.341,90 puandan kapattı.

ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,12 artarak 5 bin 958 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da aynı oranda değer kazanarak 40 bin 169 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 9 bin 968 lira olan çeyrek altın ise yüzde 0,11 artışla 9 bin 979 liradan satıldı.

Döviz kurlarında da yükseliş dikkat çekti. ABD doları haftayı yüzde 0,27 artışla 42,8080 liradan tamamlarken, Euro yüzde 0,28 değer kazanarak 50,2310 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,82, emeklilik fonları ise yüzde 1,02 oranında değer kazandı. Kategoriler bazında incelendiğinde, yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi yüzde 2,76 ile kıymetli maden fonları sağladı.