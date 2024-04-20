Yatırımcılar dikkat... Altın ve döviz kazandırdı: En çok prim yapan hisse belli oldu

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise haftayı ortalama yüzde 1,23 kayıpla tamamladı. En çok prim yapan hisse belli oldu.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 12:15
Yatırımcılar dikkat... Altın ve döviz kazandırdı: En çok prim yapan hisse belli oldu
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Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,23 değer kaybederek 9.693,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.420,90, en yüksek 9.823,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,66 değer kazancıyla 10.930,79 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,81 azalışla 8.813,05 puan, Sanayi Endeksi 1,31 kayıpla 14.280,56 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,90 değer kaybıyla 14.180,90 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE BELLİ OLDU 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,24 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerjiyi yüzde 14,44 ile Kocaer Çelik, yüzde 10,23 ile Akbank izledi. 

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,65 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 15,76 ile Alarko Holding ve 12,38 ile Halkbank şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 557 milyar 643 milyon lirayla Koç Holding, 417 milyar 450 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 393 milyar 19 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

ALTIN YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,54 kazançla 2.502 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,93 artışla 17 bin 250 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,71 artışla 32,5880 lira, Euro'nun satış fiyatı da yüzde 1,23 yükselişle 34,8540 lira oldu.

Geçen hafta 40,4330 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,70 artarak 40,4170 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,20 yükselişle 35,7890 liradan alıcı buldu.


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