Yatırımcılar dikkat! Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:13

Güncelleme: 20.11.2023 - 10:13

Investing’in aktardığına göre IHLGM ve TARKM hisseleri 19 Aralık’a kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Ayrıca IZINV hisseleri aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ’emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını içeriyor.



