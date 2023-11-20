Yatırımcılar dikkat! Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı

Borsa İstanbul’da IHLGM IZINV ve TARKM hisseleri güne yeni tedbirlerle başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:13
Yatırımcılar dikkat! Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı
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Investing’in aktardığına göre IHLGM ve TARKM hisseleri 19 Aralık’a kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Ayrıca IZINV hisseleri aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ’emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını içeriyor.



IZINV IHLGM TARKM hisse borsa

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