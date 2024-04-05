Yatırımcılar dikkat: Borsada yeni zirve

Haftanın son işlem günü BIST 100 endeksi yeni güniçi zirvesini test etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 17:35
Yatırımcılar dikkat: Borsada yeni zirve
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Borsa İstanbul, dün başlayan hızlı yükselişini bugün de devam ettirdi ve gün içi tarihi zirvesini 9588 puana taşıdı. Bankacılık endeksi ise, dünkü işlemlerde yüzde 6'ya yakın değer kazanırken; bugün ise yüzde 4'ün üzerine kadar artış sağladı.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 1,61 değer kazanarak 9275 puandan başlarken, 9249 - 9588 bant aralığında işlem gördü. Endeks, saat 17.16 itibarıyla yüzde 4,46 primle 9536 puanda bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9350 ve 9400 seviyeleri direnç, 9200 ve 9100 puan destek konumunda bulundu.


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