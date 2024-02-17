Yatırımcılar dikkat! Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2.26 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisse belli oldu.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:29
Yatırımcılar dikkat! Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Abone Ol google-news

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 kazançla 9.250,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.917,74, en yüksek 9.306,34 puanı gördü.

Göz Atın
TCMB beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...

TCMB beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...
Yatırımcılar dikkat! Hangi yatırım aracı ne kazandırdı? En çok prim yapan hisse belli oldu

Yatırımcılar dikkat! Hangi yatırım aracı ne kazandırdı? En çok prim yapan hisse belli oldu

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,31 kayıpla 8.649,90 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,99 artışla 14.099,69 puan, Mali Endeksi yüzde 2,72 yükselişle 9.811,96 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,38 artışla 14.510,59 puan oldu.

EN FAZLA GÜBRE FABRIKALARI PRIM YAPTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,71 ile Gübre Fabrikaları oldu. Gübre Fabrikalarını yüzde 23,59 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 21,86 ile Hektaş izledi. 

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,45 ile Europower Enerji, yüzde 6,29 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım ve yüzde 5,53 ile CW Enerji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 433 milyar 892 milyon lirayla Koç Holding, 389 milyar 850 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 338 milyar 452 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,30 kayıpla 1.989 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,32 azalışla 13 bin 366 liraya düştü.

Doların fiyatı yüzde 0,47 artışla 30,8290 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,06 yükselişle 33,1280 lira oldu.

Geçen hafta 38,8490 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,02 azalarak 38,8410 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,38 kayıpla 35,0830 liradan alıcı buldu.


dolar haberleri altın haberleri borsa haberleri hisse haberleri

İlgili Haberler

TCMB beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...

TCMB beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...
Döviz yatırımcısı dikkat: Dolar/TL'de yeni rekor seviye! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat: Dolar/TL'de yeni rekor seviye! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 döviz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 'dışarıda da' CHP'yi suçladı: 'Bizi savaşa sürüklemeye çalıştılar'

Erdoğan 'dışarıda da' CHP'yi suçladı: 'Bizi savaşa sürüklemeye çalıştılar'
15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!

15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!
Son Dakika... Özgür Özer İzmir'de 'müjde' diye duyurdu: 'Açık ara farkla öndeyiz...'

Son Dakika... Özgür Özer İzmir'de 'müjde' diye duyurdu: 'Açık ara farkla öndeyiz...'
Kim Kardashian’dan eski kocası Kanye West’in karısına uyarı!

Kim Kardashian’dan eski kocası Kanye West’in karısına uyarı!
Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi’nin Gebze adayı olarak açıklandı

Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi’nin Gebze adayı olarak açıklandı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 80 bin liraya yükseldi
CHP, paylaştığı seçim klibinde Lütfü Savaş'a yer vermedi

CHP, paylaştığı seçim klibinde Lütfü Savaş'a yer vermedi
Kargo gemisinin batmadan önceki son görüntüsü! ”Gemi batıyor…”

Kargo gemisinin batmadan önceki son görüntüsü! ”Gemi batıyor…”