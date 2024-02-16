Döviz yatırımcısı dikkat: Dolar/TL'de yeni rekor seviye! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:11

Güncelleme: 16.02.2024 - 09:11

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nunun açılışında konuşacak. Veri gündeminde Ocak ayı konut satış istatistikleri ile Şubat ayı piyasa katılımcıları anketi yer alıyor. ABD ÜFE verisi de bugün takip edilecek.

Dün Japonya ve İngiltere'de açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla verileri (GSYH) iki ülkenin de geçen yılın sonunda resesyona girdiğini gösterirken ABD'de perakende satışlar beklenenin çok üzerinde düştü.

Küresel piyasalarda dolar üst üste beşinci haftayı da artıda kapamaya hazırlansa da yatırımcıların Fed'in Haziran'da faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle baskı altında kaldı. Yen, dolar karşısında 150 seviyesine yakın işlem görmeyi sürdürdü.indirimleri beklentilerini düşürmüştü.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek Foreks piyasalarda 30.84 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı yeni zirveye göre yüzde 4.25 oldu. Euro TL ise 33.14 bandında sınırlı düşüşle işlem görüyor.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 200 milyar TL düzeyindeydi. TCMB ise geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.