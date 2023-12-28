Yatırımcılar dikkat... Gram altın yeni zirve! 2 bin lirayı geçti: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 28 Aralık 2023 altın fiyatları...

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:56

Güncelleme: 28.12.2023 - 11:03

2023 yılının en iyi performans gösteren yatırım araçlarının başında gelen gram altın haftanın dördüncü gününde zirve tazeledi.

Altının gram fiyatı Foreks piyasalarda yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.56 itibarıyla 2011 ile zirve tazeledi. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 288 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 522 liradan satılıyor.

Analistler, Noel tatili dönüşü yatırımcıların temkinli davranışlarının devam ettiğini belirterek ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmasının varlık fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

TAHVİL VE PAY PİYASALARI ALIŞ AĞIRLIKLI

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,78 ile 20 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Böylece 2023 yılı içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yılbaşından bu yana yaklaşık 10 baz puan geriledi.

Söz konusu gelişmeler, altında tarihin en yüksek günlük kapanışını da beraberinde getirdi. Dün altının ons fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 2.078 dolardan tamamladı. Yeni günde de yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,4 değer kazancıyla 2.086 dolara yükselen altının ons fiyatı, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini de düşürmesinden destek alıyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 100 ve 2 bin 150 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 70 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.