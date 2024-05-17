Yatırımcılar dikkat! Gram altında yükseliş: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 477 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 11:19
Yatırımcılar dikkat! Gram altında yükseliş: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Mayıs 2024 altın fiyatları...
Abone Ol google-news

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilerinin şahin söylemlerinin ardından piyasaların faiz rotasını yeniden belirlemesiyle yönünün yukarıya çevirdi.

Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,6 yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 2 bin 477 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 70 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 210 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 386 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor.

Çarşamba günkü enflasyon verilerinin ardından Fed'in yüzde 74 ihtimalle eylülde faiz indirimine gideceğini gösteren fiyatlamalar, dün Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından yüzde 68 seviyesine indi.

Dün, New York Fed Başkanı John Williams, yavaşlama sinyali veren enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladığını ancak bu olumlu haberlerin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeye başlaması için yeterli olmadığını söyledi.

Analistler, bugün Euro bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD’de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


altın haberleri altın fiyatları haberleri Cumhuriyet altını haberleri çeyrek altın haberleri ons altın haberleri

İlgili Haberler

ABD'de kritik veri açıklandı! İşte altın fiyatlarında son durum... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Mayıs 2024 altın fiyatları...

ABD'de kritik veri açıklandı! İşte altın fiyatlarında son durum... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Mayıs 2024 altın fiyatları...
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Mayıs 2024 altın fiyatları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İktidar partisinin oluşturduğu devlet yapısı içindeki ayrılıklar su yüzüne çıktı: AKP bürokrasisinde kavga

İktidar partisinin oluşturduğu devlet yapısı içindeki ayrılıklar su yüzüne çıktı: AKP bürokrasisinde kavga
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu
12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto para çalmakla suçlanan kardeşler tutuklandı

12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto para çalmakla suçlanan kardeşler tutuklandı
Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!

Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!
Yargıtay’ın yeni başkanı Kerkez, ilk mesajını verdi: Sorunları çözmemiz gerek

Yargıtay’ın yeni başkanı Kerkez, ilk mesajını verdi: Sorunları çözmemiz gerek
Baştan çıkarıcı 4 burç

Baştan çıkarıcı 4 burç
Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler: 'Oyunu yazanı çok iyi biliyoruz'

Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler: 'Oyunu yazanı çok iyi biliyoruz'
Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi

Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi