Yatırımcılar dikkat! Tureks Turunç Madencilik, bir haftada yüzde 94 değerlendi
Bir hafta önce halka arz edilen Tureks Turunç Madencilik, bir haftada yüzde 94,17 değer kazandı.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ekim tarihli kararıyla Tureks Turunç Madencilik’in halka arzı onaylanmıştı. 2-3 Kasım tarihlerinde de şirket hisseleri halka arz edilerek talep toplanmıştı.
Şirket hisseleri 8 Kasım’da da ‘MARBL’ koduyla 10 lira 97 kuruştan işlem görmeye başladı.
DÜN YÜZDE 4 DEĞER KAYBETTİ
Diken'in aktardığına göre, MARBL hisseleri 16 Kasım’da 21 lira 30 kuruşu gördü. Böylelikle hisseler bir haftada yüzde 94,17 kazandırdı.
Hisseler, dün (17 Kasım) yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Buna rağmen MARBL hisseleri işlem görmeye başladığı günden yüzde 86,51 daha değerli.
En Çok Okunan Haberler
-
- 12 yaşındaki öğrencisinden çocuk doğurdu
- Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı!
- 2 dakikalık testle ortalama yaşam sürenizi öğrenin
- 7.0 büyüklüğünde deprem
- Alman muhabirden Erdoğan'ı kızdıran soru!
- Rapçi Ezhel'in 'Erdoğan' paylaşımı gündem oldu
- Alarm verildi! Bu illerde yaşayanlar dikkat
- Metin Uca'nın cenaze programı belli oldu!
- Mevduat faizleri yüzde 46'ya dayandı
- 'Erdoğan darbenin başına geçti'