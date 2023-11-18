Yatırımcılar dikkat! Tureks Turunç Madencilik, bir haftada yüzde 94 değerlendi

Bir hafta önce halka arz edilen Tureks Turunç Madencilik, bir haftada yüzde 94,17 değer kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 09:14
Yatırımcılar dikkat! Tureks Turunç Madencilik, bir haftada yüzde 94 değerlendi
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ekim tarihli kararıyla Tureks Turunç Madencilik’in halka arzı onaylanmıştı. 2-3 Kasım tarihlerinde de şirket hisseleri halka arz edilerek talep toplanmıştı.

Şirket hisseleri 8 Kasım’da da ‘MARBL’ koduyla 10 lira 97 kuruştan işlem görmeye başladı.

DÜN YÜZDE 4 DEĞER KAYBETTİ

Diken'in aktardığına göre, MARBL hisseleri 16 Kasım’da 21 lira 30 kuruşu gördü. Böylelikle hisseler bir haftada yüzde 94,17 kazandırdı.

Hisseler, dün (17 Kasım) yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Buna rağmen MARBL hisseleri işlem görmeye başladığı günden yüzde 86,51 daha değerli.


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