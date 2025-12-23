Yatırımcıların yarısı uzak duruyordu: Gümüş altını performansıyla ikiye katladı!

Ekim 2024’te açıklanan ForInvest’in FutureBright araştırma şirketiyle birlikte yürüttüğü ‘Yatırımcı Davranışları Araştırması’nın üzerinden bir yıl geçti. Araştırma sonuçları yatırımcıların gelecek döneme ilişkin finansal araç tercihlerinde dikkat çekici eğilimler ortaya koydu.

GÜMÜŞE MESAFELİ YAKLAŞIM

Araştırmada katılımcıların ‘Gelecek Yıl Finansal Araçlara Dair Yatırım Eğilimi’ incelendi. Buna göre gümüş hesabına yatırım yapmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 51 oldu. Gümüş hesabına yatırımını artıracağını söyleyenlerin oranı yüzde 22 olarak ölçülürken, yüzde 19’luk kesim yatırımlarının aynı kalacağını ifade etti. Yatırımını azaltacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 8 olarak kaydedildi.

Fiziki gümüş yatırımlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Fiziki gümüşe yatırım yapmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 54 olurken, yatırımını artıracağını belirtenlerin oranı yüzde 20 seviyesinde kaldı. Yüzde 19’luk kesim fiziki gümüş yatırımlarının değişmeyeceğini belirtirken, yüzde 6’lık kesim azalma beklediğini ifade etti.

ALTIN YATIRIMI ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmaya göre altın yatırımlarında ise tablo farklılaştı. Altın hesabına yaptığı yatırımı artıracağını belirtenlerin oranı yüzde 52 olurken, yatırımlarının aynı kalacağını söyleyenlerin oranı yüzde 26 oldu. Altın hesabına yatırım yapmayacağını ifade edenlerin oranı yüzde 17, yatırımını azaltacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 5 olarak ölçüldü.

Fiziki altın yatırımlarıyla ilgili soruya verilen yanıtlar da benzer bir eğilime işaret etti. Fiziki altına yatırım yapacağını söyleyenlerin oranı yüzde 53 olurken, yatırımlarının aynı kalacağını belirtenler yüzde 26’da kaldı. Fiziki altına yatırım yapmayacağını ifade edenlerin oranı yüzde 17, yatırımlarını azaltacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 5 oldu.

FİYATLARDA BİR YILDA SERT YÜKSELİŞ

Araştırmanın ardından geçen bir yıllık sürede söz konusu yatırım araçlarındaki fiyat değişimleri de incelendi. Buna göre 28 Aralık 2024’te 3 bin TL seviyelerine yaklaşan gram altın fiyatı, 22 Aralık 2025’te bir yıl öncesine göre yüzde 104 artarak 6 bin TL seviyelerinin üzerine çıktı.

Gümüş fiyatlarında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. 23 Aralık 2024’te 33 TL olan gram gümüş fiyatı, 22 Aralık 2025 itibarıyla yüzde 180’in üzerinde artışla 95 TL seviyesini geçti.