Yatırımcıların yeni tercihi belli oldu: Büyükşehirlerde her dört satıştan biri 1+1!

Emlak sektöründe özellikle büyükşehirlerde 1+1 konutlara olan talep dikkat çekiyor. Uzmanlar, yatırım amaçlı alımlarda kira getirisi ve likidite avantajı nedeniyle küçük metrekareli konutların daha fazla tercih edildiğini belirtiyor.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, yatırım amaçlı konut alımlarında özellikle 1+1 dairelerin öne çıktığını söyledi.

Akçam, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Büyükşehirlerde 1+1 konutların toplam satışlar içindeki payı ortalama yüzde 25 civarında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR KONUT PİYASASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Konut piyasasındaki gelişmelere değinen Akçam, yatırımcıların sektördeki fırsatları yakından izlediğini belirtti.

Akçam, "Sahaya baktığımızda, yatırımcıların konut piyasasını yakından takip ettiğini ve fırsatları değerlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Birçok yatırım uzmanının geribildirimleri, ekonomik göstergeler ve üretim maliyetleri dikkate alındığında, 2026 yılının ilk yarısında yatırımcıların odağında konut alımının olduğunu görüyoruz" dedi.

KONUT PİYASASI EKONOMİ GÜNDEMİNDE ÖNEMLİ YER TUTABİLİR

Küresel gelişmelerde yaşanabilecek olası normalleşmenin konut piyasasına da yansıyabileceğini belirten Akçam, sektörün yeniden ekonomik gündemin önemli başlıklarından biri haline gelebileceğine işaret etti.

Akçam, bu süreçte konut piyasasının daha yoğun şekilde gündeme geleceğini vurguladı.

KONUT ALACAKLARA PROJE VE MÜTEAHHİT UYARISI

Arsa maliyetleri, inşaat girdileri ve finansman koşullarının konut fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden Akçam, bu unsurların orta ve uzun vadede fiyatları yukarı taşıyabileceğini belirtti.

Akçam değerlendirmesinde, "Yatırım amaçlı alımlarda kira getirisi, satış kolaylığı ve likidite avantajı nedeniyle özellikle 1+1 dairelerin daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Büyükşehirlerde 1+1 konutların toplam satışlar içindeki payı, ortalama yüzde 25 civarında. Buna karşın, oturum amaçlı konut alımlarında ise aile yapısına uygun daha büyük konutlar tercih edilmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Konut almayı planlayan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Akçam, konut yatırımlarında doğru analiz yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Özellikle topraktan konut alımlarında projenin güvenilirliği, müteahhit geçmişi ve hukuki süreçlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.