Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yatırımcının haftalık karnesi belli oldu: Gözler altın ve dolara çevrildi

Yatırımcının haftalık karnesi belli oldu: Gözler altın ve dolara çevrildi

10.10.2026 10:27:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yatırımcının haftalık karnesi belli oldu: Gözler altın ve dolara çevrildi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yatay bir seyirle sınırlı kayıpla kapatırken, döviz ve değerli metallerde hareketlilik sürdü. Haftanın kazananı yüzde 0,63 artışla dolar ve yüzde 0,48 yükselişle gram altın oldu. Euro ise haftayı değer kaybıyla tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,03, Euro/TL yüzde 0,39 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,48 ve dolar/TL yüzde 0,63 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.038,79 puanı ve en yüksek 12.528,60 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,03 altında 12.265,98 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,48 artışla 6 bin 645 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,14 artışla 43 bin 310 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 10 bin 860 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,21 artışla 10 bin 883 liraya yükseldi.

DOLAR ARTTI, EURO GERİLEDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,63 artışla 49,3430 liraya çıkarken, Euro yüzde 0,39 azalışla 55,2490 liraya geriledi.

FONLARDA DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,15 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,31 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,66 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

İlgili Konular: #borsa #dolar #altın

İlgili Haberler

Türkiye’nin ne kadar altın rezervi var? Ağustos ayında dikkat çeken değişim
Türkiye’nin ne kadar altın rezervi var? Ağustos ayında dikkat çeken değişim Küresel merkez bankalarının altın talebi ağustos ayında yeniden hızlanırken, Türkiye de üç aylık satış döneminin ardından rezervlerini artırdı. Çin ve Polonya alımlarda öne çıkarken, Rusya satış tarafındaki seyrini sürdürdü.
Ünlü ekonomistten altın tahmini: Yükseliş beklenenden önce gelebilir
Ünlü ekonomistten altın tahmini: Yükseliş beklenenden önce gelebilir Altın fiyatları tahvil faizlerindeki yükselişle baskı altında kalırken, Peter Schiff değerli metaller için güçlü bir yükseliş senaryosu çizdi. Merkez bankalarının alımları, tahvil piyasasındaki satışlar ve artan ekonomik risklerin altın ile gümüşü destekleyebileceğini savunan Schiff, piyasada yeni rekorların beklenenden erken görülebileceğini öne sürdü.
Altın fiyatları 1 yıl sonra ne kadar olacak? Küresel devler 5 bin doları işaret etti
Altın fiyatları 1 yıl sonra ne kadar olacak? Küresel devler 5 bin doları işaret etti Altın fiyatlarında kısa vadeli baskı sürerken, küresel piyasalarda uzun vadeli yükseliş beklentisi güçleniyor. Fed’in faiz patikasına ilişkin belirsizlik yatırımcıları temkinli tutarken, sektör temsilcilerinin 12 aylık altın tahmini piyasaların odağına yerleşti.