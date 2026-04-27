Yatırımcının yeni tercihi belli oldu: Nisan ayında rota altından konuta kaydı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan nisan ayı hanehalkı beklenti anketi, yatırım araçlarına yönelik tercihlerin değiştiğini ortaya koydu. Veriler, altın ve gayrimenkul arasındaki yönelimde dengelerin konut lehine kaydığını gösterdi.

Mart ayında “altın alırım” diyenlerin oranı yüzde 55,2 seviyesindeyken nisan ayında bu oran yüzde 48,8’e geriledi. Aynı dönemde “gayrimenkul alırım” diyenlerin oranı yüzde 28,5’ten yüzde 33,4’e yükseldi. Bu tablo, yatırımcıların birikimlerini konut piyasasına yönlendirdiğine işaret etti.

ALTIN FİYATLARI KONUT TALEBİNİ ETKİLİYOR

Sektör temsilcileri, altın fiyatlarındaki hareketliliğin konut talebini doğrudan etkilediğini belirtiyor. Gayrimenkul Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, altının çoğu yatırımcı için konuta geçişte bir birikim aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

Büyükduman, "Bunun temel sebebi, hedefledikleri birikime ulaşan yatırımcıların bu kârı realize ederek konut alımına yönelmesidir. Altın fiyatlarında bir gevşeme oluştuğunda da yatırımcılar ellerindeki altını bozdurup gayrimenkule geçiş yapabilmektedir" dedi.

KONUT FİYATLARINDA EN HIZLI ARTIŞ GÖRÜLEN İLLER

Büyükşehirlerdeki konut piyasası verilerine göre metrekare fiyatları ve yıllık artış oranları bazı illerde öne çıktı. Konut değer artışında ilk sıralarda yer alan şehirler şöyle sıralandı:

İstanbul: 62.204 TL/m² — Yüzde 40,53

Antalya: 52.011 TL/m² — Yüzde 40,44

Muğla: 65.607 TL/m² — Yüzde 40,20

Ankara: 36.561 TL/m² — Yüzde 39,83

Ordu: 35.648 TL/m² — Yüzde 35,94

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLLER

Mart 2026 verilerine göre konutlarda yıllık kira getirisi bakımından bazı şehirler öne çıktı. Amortisman süresi açısından yatırımcının geri dönüşünün daha hızlı olduğu iller şu şekilde kaydedildi:

Tekirdağ: 29.775 TL/m² — Yüzde 8,38

Ankara: 36.561 TL/m² — Yüzde 8,24

Şanlıurfa: 22.257 TL/m² — Yüzde 8,00

Sakarya: 33.483 TL/m² — Yüzde 7,55

İstanbul: 62.204 TL/m² — Yüzde 7,38

YATIRIMCI EĞİLİMİ GAYRİMENKULE KAYIYOR

Güncel veriler, altın piyasasında elde edilen kazançların gayrimenkul sektörüne yöneldiğini ortaya koyuyor. Özellikle kıyı şehirleri ve İstanbul değer artışında öne çıkarken, kira getirisi açısından Tekirdağ ve Ankara yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alıyor.

*Haberde yer alan veriler resmi kaynaklardan alınmış olup yatırım tavsiyesi değildir.