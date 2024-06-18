Yaygın satış ağı sigorta bilincine destek oluyor
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, "Yaygın bir satış yönetimi ağıyla, satış kanallarımıza ve müşterilerimize daha yakın olmayı hedefliyoruz" dedi ve yeni bölge müdürlüklerini açıkladı.
Anadolu Sigorta’nın, Konya ve çevre illerde hizmet vermek üzere “Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü”nü kurduğu açıklandı.
Bilgi veren ve yeni bölge müdürlüğünün de tüketicilere hızlı ve etkin çözümler sunacağını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, şu konuya dikkat çekti:
“Yaygın bir satış yönetimi ağıyla, satış kanallarımıza ve müşterilerimize daha yakın olmayı hedefliyoruz. Yeni bölge müdürlüğümüzün sigorta bilincinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynayacağına ve bölgedeki müşterilerimizin sigortacılık ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunacağına inanıyoruz. 99 yıldır müşterilerimizin yanında duruyoruz.”
Aksaray,
Niğde ve Karaman’ın
dahil olduğu bölge
müdürlüğünün merkezi
Konya’da olacak.
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