Yayımlanan veriler Bakan Şimşek'le çelişti: 'Güçlü program' dedi ama...

Haziran ayının başlamasıyla birlikte yılbaşından bu yana yurttaşların ekonomik kaybı giderek derinleşiyor. 2025 yılında asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseltilse de bu artış henüz yurttaşların cebine tam olarak yansımadan eridi. Artan enflasyon karşısında temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorlanan yurttaşlar yaşam mücadelesi veriyor.

'GÜÇLÜ PROGRAM' DEDİ AMA...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Biz zorlu bir küresel atmosferde, son iki yıldır güçlü bir program uyguluyoruz. Üstelik bu program, yaşanan tüm iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığını da kanıtladı. Bugün artık en zorlu dönemi geride bıraktık. Finansmana erişimin kalıcı çözümü dezenflasyonun başarılmasından geçiyor. Fiyat istikrarı yolunda önemli bir mesafe kat ettik. Çünkü biliyoruz ki, kalıcı fiyat istikrarı sağlanmadan, sanayicimizin arzuladığı nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi üretimi gerçekleştirmemiz mümkün değildir. Uyguladığımız program; yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönelen tüm kesimlere güçlü destekler sunuyor. Kim üretiyor, kim yatırım yapıyor, kim istihdam sağlıyorsa biz onun yanındayız. Çünkü biz Türkiye’nin potansiyeline yürekten inanıyoruz” ifadelerinde blunmuştu.

ASGARİ ÜCRETLİLERİN KAYBI DEVAM EDİYOR

DİSK-AR tarafından hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu 4 Haziran 2025 tarihinde yayımlandı. Rapora göre, yıl başından itibaren asgari ücret yüksek enflasyon karşısında önemli kayıplar yaşadı. Mayıs 2025 itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 3 bin 336 liraya ulaştı. Ayrıca en düşük emekli aylığında 2 bin 183 lira, en düşük memur maaşında ise 8 bin 439 lira enflasyon kaynaklı kayıp görüldü.