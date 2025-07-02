Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte konut sektöründe yoğunluk gözlemleniyor. Ev almak ya da yatırım yapmak isteyen pek çok kişi, bankalara başvurarak konut kredilerine olan ilgiyi artırdı. Bu talep artışı, bankaların faiz oranlarını yeniden değerlendirmelerine neden oldu.

BANKALAR FAİZ ORANLARINI GÜNCELLİYOR 2025 haziran ayı itibarıyla, 10 yıl vadeli konut kredilerinde uygulanan faiz oranları bankalara göre değişiklik gösteriyor. Ev sahibi olma hayali kuran bireyler için yaz ayları, konut alımının en yoğun yaşandığı dönemlerin başında geliyor. Bu yoğunluk, kredi seçenekleri arasındaki farkları daha belirgin hale getiriyor.

3 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR? Güncel verilere göre, 10 yıl vadeli ve 3 milyon TL tutarındaki konut kredisi için aylık ödemeler faiz oranına bağlı olarak değişiyor. Ortalama faiz oranı yüzde 3,30 seviyelerinde seyrederken, bu oranla kredi çeken bir kişinin aylık ödemesi yaklaşık 82 bin TL civarında oluyor. Toplam geri ödeme ise 9 milyon 840 bin TL’yi buluyor.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI TABLOSU Büyük bankaların sunduğu konut kredisi kampanyaları kapsamında açıklanan faiz oranları ve ödeme planları şu şekilde:



3 MİLYON TL 120 AY VADELİ KONUT KREDİLERİ KARŞILAŞTIRMASI

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 3,81

Yüzde 3,81 Aylık Taksit: 115 bin 601 TL

115 bin 601 TL Toplam Ödeme: 13 milyon 900 bin 812 TL



ING BANK Faiz Oranı: Yüzde 3,74

Yüzde 3,74 Aylık Taksit: 113 bin 586 TL

113 bin 586 TL Toplam Ödeme: 13 milyon 662 bin 108 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 3,19

Yüzde 3,19 Aylık Taksit: 97 bin 962 TL

97 bin 962 TL Toplam Ödeme: 11 milyon 784 bin 172 TL

TEB Faiz Oranı: Yüzde 3,15

Yüzde 3,15 Aylık Taksit: 96 bin 843 TL

96 bin 843 TL Toplam Ödeme: 11 milyon 656 bin 192 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 3,12

Yüzde 3,12 Aylık Taksit: 96 bin 5 TL

96 bin 5 TL Toplam Ödeme: 11 milyon 562 bin 70 TL



İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 3,10

Yüzde 3,10 Aylık Taksit: 95 bin 448 TL

95 bin 448 TL Toplam Ödeme: 11 milyon 495 bin 401 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 3,05

Yüzde 3,05 Aylık Taksit: 94 bin 56 TL

94 bin 56 TL Toplam Ödeme: 11 milyon 320 bin 342 TL