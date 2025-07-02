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Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?
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Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

2.07.2025 09:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

Yaz aylarının gelişiyle konut piyasasında hareketlilik hız kazandı. Artan kredi talebi, bankaların faiz politikalarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. 3 milyon TL’lik konut kredisi için sunulan yeni koşullar merak konusu oldu. Peki 3 milyon TL konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar? Faiz oranları hangi seviyede? İşte ayrıntılar...

Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?
Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte konut sektöründe yoğunluk gözlemleniyor. Ev almak ya da yatırım yapmak isteyen pek çok kişi, bankalara başvurarak konut kredilerine olan ilgiyi artırdı. Bu talep artışı, bankaların faiz oranlarını yeniden değerlendirmelerine neden oldu.
Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

BANKALAR FAİZ ORANLARINI GÜNCELLİYOR

2025 haziran ayı itibarıyla, 10 yıl vadeli konut kredilerinde uygulanan faiz oranları bankalara göre değişiklik gösteriyor. Ev sahibi olma hayali kuran bireyler için yaz ayları, konut alımının en yoğun yaşandığı dönemlerin başında geliyor. Bu yoğunluk, kredi seçenekleri arasındaki farkları daha belirgin hale getiriyor.
Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

3 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?

Güncel verilere göre, 10 yıl vadeli ve 3 milyon TL tutarındaki konut kredisi için aylık ödemeler faiz oranına bağlı olarak değişiyor. Ortalama faiz oranı yüzde 3,30 seviyelerinde seyrederken, bu oranla kredi çeken bir kişinin aylık ödemesi yaklaşık 82 bin TL civarında oluyor. Toplam geri ödeme ise 9 milyon 840 bin TL’yi buluyor.
Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI TABLOSU

Büyük bankaların sunduğu konut kredisi kampanyaları kapsamında açıklanan faiz oranları ve ödeme planları şu şekilde:

Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

3 MİLYON TL 120 AY VADELİ KONUT KREDİLERİ KARŞILAŞTIRMASI 

Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

DENİZBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,81  
  • Aylık Taksit: 115 bin 601 TL  
  • Toplam Ödeme: 13 milyon 900 bin 812 TL  

Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ING BANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,74  
  • Aylık Taksit: 113 bin 586 TL  
  • Toplam Ödeme: 13 milyon 662 bin 108 TL 
Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI  

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,19  
  • Aylık Taksit: 97 bin 962 TL  
  • Toplam Ödeme: 11 milyon 784 bin 172 TL 
Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

TEB  

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,15  
  • Aylık Taksit: 96 bin 843 TL  
  • Toplam Ödeme: 11 milyon 656 bin 192 TL  
Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA  

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,12  
  • Aylık Taksit: 96 bin 5 TL  
  • Toplam Ödeme: 11 milyon 562 bin 70 TL  

Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI  

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,10  
  • Aylık Taksit: 95 bin 448 TL  
  • Toplam Ödeme: 11 milyon 495 bin 401 TL 
Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

YAPI KREDİ  

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,05  
  • Aylık Taksit: 94 bin 56 TL  
  • Toplam Ödeme: 11 milyon 320 bin 342 TL  
Yaz aylarıyla konut piyasası hareketlendi: 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu?

AKBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 2,89  
  • Aylık Taksit: 89 bin 636 TL  
  • Toplam Ödeme: 10 milyon 794 bin 35 TL
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