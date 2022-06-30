Yaz dönemi geldi, karavanlara talep arttı

30 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Karavan tatili çeşitli rotalarla farklı yerleri keşfetme imkânı sunarken, doğada özgür bir şekilde dilediğince tatil yapmak isteyenler de gün geçtikçe karavanlara ilgi gösteriyor. Özellikle pandemi döneminde daha izole bir tatil imkânı sunan karavan tatiline yönelenler, bu sene de doğa ile iç içe vakit geçirmek için karavanlardan vazgeçmiyor.

KARAVAN İLANLARINDA GEÇTİĞİMİZ YILA ORANLA ARTIŞ YAŞANDI

sahibinden.com’un verilerine göre geçtiğimiz ay verilen satılık motokaravan ilanları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 68 arttı. Motorlu taşıtlarla kolayca bağlantı kurarak, her yere birlikte götürülebilen çekme karavanlara ilgi de artış gösterdi ve geçtiğimiz ay verilen satılık çekme karavan ilanları geçtiğimiz yıla göre yüzde 62 oranında arttı. Afyon, Bursa ve İstanbul en çok karavan ilanı verilen yerler oldu.

KARAVAN ÖZGÜR BİR TATİL GEÇİRMEK İSTEYENLERE BİRÇOK AVANTAJ SUNUYOR

Diledikleri yerde ve diledikleri zamanda tatil yapmak isteyenlerin tercihi olan motokaravan ve çekme karavanlar, tatil severlere birçok farklı avantaj sunuyor. Karavanlar; doğada zaman geçirmek isteyen ve özgür bir tatil anlayışı benimseyen tüketicilere, seyahatlerinde gidilecek ve gezilecek rotayı diledikleri gibi oluşturmalarına imkan sağlıyor. Her gün yeni bir manzaraya uyanabilme ayrıcalığının yanı sıra, daha az tüketim yaparak sade ve huzurlu bir şekilde yolculuk imkanı sunuyor.

DOĞANIN TADINI DOYASIYA ÇIKARMAK İSTEYENLER KAMP EKİPMANLARINA YÖNELDİ

Tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenler karavanlara yönelirken, karavan hayatının olmazsa olmazı kamp ekipmanlarına yönelik ilgi de arttı. Geçtiğimiz ay verilen uyku tulumu ilanları geçtiğimiz yıla oranla %91 arttı. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırdığımızda, hem pratik hem de kamp deneyimini doyasıya yaşamaya olanak tanıyan ekipmanlardan Tabure, Sandalye & Masa kategorisinde verilen ilanlarda %51, Mat, Kampet & Yatak kategorisinde verilen ilanlarda %27 ve yön bulma malzemeleri için verilen ilanlarda %24 artış yaşandı.



