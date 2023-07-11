Yazın ilk ayında Türkiye'nin ikinci el karnesi belli oldu

Yayınlanma: 11.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.07.2023 - 07:00

Türkiye’nin önde gelen 2. el otomobil ilan platformu arabam.com, Haziran ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı.

Yazın ilk ayında ilanlarda en çok 400.000 TL’ye kadar olan araçlar yer aldı. En çok ilana koyulan araçlar da sırasıyla 2012, 2016, 2015 ve 2017 yıllarına ait modeller oldu. Haziran ayında ilanlarda en çok düz vitesli araçlar görülürken; bu araçların ilan oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı boyunca ilanlarda en çok görülen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilen ikinci el arabam.com analizi şöyle oldu:

İLANLARIN YÜZDE 70’I OTOMOBİL

Haziran ayında ikinci el araç ilanlarının yüzde 70’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makineleri gibi ilanlar ise yüzde 2’lik kısmı oluşturdu.

EN ÇOK RENAULT İLANI YER ALDI

İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında Haziran ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Astra, Egea, Focus, Corolla ve Passat oldu. Bu modelleri sırasıyla Honda Civic, Polo ve Opel Corsa takip etti.

ARAZİ, SUV VE PICK-UP KASADA İLK SIRA NİSSAN QASHQAI’NIN

2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, Nissan Qashqai yüzde 20 ile ilanlarda en çok yer alan model oldu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Peugeot 3008, Fiat Egea Cross, Volkswagen Tiguan, Peugeot 2008, Hyundai Tucson, Mitsubishi L 200 ve Ford Kuga modelleri izledi.

İLANLARDA EN ÇOK 2012 MODEL ARAÇLAR GÖRÜLDÜ

arabam.com’da Haziran ayında en fazla ilan verilen araçlar, yüzde 6,8 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. İkinci sırada yüzde 6,2 ile 2015 ve 2016, ve yüzde 6.1 ile 2017 model araçlar yer aldı. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların yüzde 13.6’sını oluşturdu.

İlanlarda 1.2–1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok görülüyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı yüzde 29 oldu, 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ilanların yüzde 50’sini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise yüzde 4’te kaldı.

İLANLARIN YÜZDE 22.8’I 800 BİN TL VE ÜSTÜ ARAÇLARIN

İlanlar içinde en yüksek payı yüzde 12,9 oranı ile 300.001 TL – 400.000 TL aralığındaki araçlar oluşturdu. 200.000 TL ve altındaki araçlar ilanların yüzde 10,9’unu, 200.001 TL – 300.000 TL aralığındaki araçlar yüzde 10,4’ünü, 400.001 TL – 500.000 TL aralığındaki araçlar ise yüzde 12.8’ini oluşturdu. İlanların yüzde 22,8’i ise 800.000 TL ve üzerindeki araçlardan oluştu.

DÜZ VİTESLİ ARAÇLARIN İLAN ORANI AYNI KALDI

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında nisan ve mayıs aylarında olduğu gibi haziran ayında da en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görüldü. İlanların yüzde 66’sı düz vitesli araçlardan oluştu. Otomatik vitesli araçlar ilanların yüzde 20’sini, yarı otomatik vitesli araçlar da yüzde 15’ini oluşturdu.

İLAN VERİLEN YARIDAN FAZLASI DİZEL ARAÇLAR

İlanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı yüzde 51,60 oldu. LPG’li araçlar yüzde 25,47 oranı ile ikinci sırada yer alırken, benzinli araçlar ise ilanların yüzde 22,28’ini oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

İkinci el piyasasında Haziran ayında ilanlar en çok 200.001 – 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi. Bu km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 26 oldu. 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde yüzde 17 100.001 – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise yüzde 16 olarak gerçekleşti. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise yüzde 11 oldu.