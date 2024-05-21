Yellen'dan Avrupa bankalarına Rusya çağrısı

Yayınlanma: 21.05.2024 - 12:06

Güncelleme: 21.05.2024 - 12:06

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupalı banka yöneticilerinden Rusya'nın yaptırımları ihlal etmesini engellemek için çabalarını artırmalarını istedi.

Yellen, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını en endişe verici şekilde ihlal eden ülkelerin Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye olduğunu ancak Avrupa'yı da izlediklerini ifade etti.

Bankacılarla bir araya gelen Yellen, geçtiğimiz Aralık ayında uygulamaya konan ikincil yaptırım yetkisinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için gerekli malları tedarik etme çabalarını zora soktuğunu ancak daha fazla çaba gerektiğini söyledi.

Yellen, "Buradaki tüm kurumlara uyum önlemlerini artırmaya ve Rusya'nın (yaptırımlardan) kaçma girişimlerine daha fazla dikkat gösterme çağrısı yapıyorum. Küresel yaptırımlara uyum politikalarınızın yurtdışındaki şubeleriniz ve iştirakleriniz tarafından sıkı şekilde uygulandığından emin olmanızı talep ediyorum" dedi.