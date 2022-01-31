Yemeksepeti işçilerinden eylem kararı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

Kurye ve kargo sektörü çalışanların zam mücadelesi devam ediyor. Son olarak Yemeksepeti İşçi Komitesi Sözcüsü Kaan Gündeş, açıklanacak zam oranının düşük olduğunu belirtti.

2 Şubat günü açıklanacak olan zam oranına dair şirket içinden gelen duyumların asgari ücret seviyesi olduğunu söyleyen Yemeksepeti İşçi Komitesi Sözcüsü Kaan Gündeş, "Biz yıllardır sendikalı olmak için mücadele ediyoruz. Şirket şu an sendikanın haklarını geri almak için dava açtı. Biz hem açıklanacak zamlı ücretlerin en az net 5 bin 500 TL artı yan haklar olması için hem de sendikaya açılan davanın geri çekilmesi için bir basın açıklaması yapacağız" dedi.

SENDİKALAŞMA AÇIKLAMASI

Yemeksepeti'nde sendikalaşmanın önüne geçmek için kurye ve depo işçilerinin ofis “büro elemanı” meslek koluna kaydırıldığını söyleyen Gündeş sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sendikal örgütlülüğü engellemek için her yol deneniyor. Bir an önce meslek kolu tanımlarının düzeltilmesini ve arkadaşlarımızın tekrar taşımacılık meslek koluna alınmasını istiyoruz.”