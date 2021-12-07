Yemeksepeti'nde erişim sıkıntısı yaşanıyor

07 Aralık 2021 Salı, 11:30

Yurttaşlar, Yemeksepeti sitesine erişemiyor.

Sipariş vermek isteyenler "Teknik arıza, sistemde teknik bir problem oluştu. Teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" yazısı ile karşılaşıyor.

Mobil uygulamada da girişlerde sıkıntı yaşandığı görülüyor.