Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:40

Güncelleme: 20.11.2024 - 10:40

Önceki seri banknotlara kıyasla, yeni banknotların üzerindeki imzalarda bazı değişiklikler yapıldı. Ancak, bu yeni banknotlar, ön ve arka yüz tasarımları ile genel özellikleri açısından önceki serilerle tamamen aynı kalacak. Peki, Yeni 5 TL ve 50 TL banknotlar çıkacak mı? Yeni 5 TL ve 50 TL banknotlar çıktı mı?

YENİ 5 TL VE 50 TL BANKNOTLAR ÇIKACAK MI?

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotlar piyasaya sürüldü. Merkez Bankası'nın açıklamasında banknotlarda yapılan imza değişiklikleri açıklandı.

VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte 50 TL banknotlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda ise Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde düzenleme yapıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte;

50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a,

5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.

Duyurulur."