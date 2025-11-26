Yeni asgari ücret kaç TL olacak? Kulislerde konuşulan zam senaryoları belli oluyor!

Yeni asgari ücret zammıyla ilgili süreç, milyonlarca çalışanın gözü önünde ilerliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yürütülecek pazarlık usulü toplantılar, aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gündeminde olacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı başında açıklayacağı yıl sonu enflasyon verisi sonrası zam oranı beklentileri daha netleşecek.

ARALIKTA ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANACAK Aralık ayında toplanacak komisyonda en kuvvetli senaryolardan biri yüzde 30’luk zam. Refah payının eklenmesiyle birlikte asgari ücretin 30 bin TL seviyesine ulaşabileceği konuşuluyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET Geçtiğimiz yıl asgari ücret yüzde 30 oranında artırılmıştı. 2025 yılı için bir işçi adına aylık brüt asgari ücret 26 bin 5 TL, net ise 22 bin 105 TL olarak belirlenmişti. Aralık ayı boyunca sürecek görüşmelerin ardından yeni rakam açıklanacak.

'OPTİMAL' BİR SEVİYE BEKLENİYOR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesi olduğunu belirterek, “Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum” demişti.

OLASI ZAM SENARYOLARI

YÜZDE 20 ZAM Net ücret: 26 bin 584 TL

26 bin 584 TL Brüt ücret: 31 bin 206 TL

YÜZDE 23 ZAM Net ücret: 27 bin 188 TL

27 bin 188 TL Brüt ücret: 31 bin 986 TL

YÜZDE 25 ZAM Net ücret: 27 bin 630 TL

27 bin 630 TL Brüt ücret: 32 bin 506 TL

YÜZDE 28,5 ZAM Net ücret: 28 bin 404 TL

28 bin 404 TL Brüt ücret: 33 bin 417 TL

YÜZDE 30 ZAM Net ücret: 28 bin 735 TL

28 bin 735 TL Brüt ücret: 33 bin 807 TL

YÜZDE 35 ZAM Net ücret: 29 bin 841 TL

29 bin 841 TL Brüt ücret: 35 bin 107 TL