DİSK'ten asgari ücret açıklaması: 'İşçi sınıfı örgütlenerek, sendikalı olarak bu sefalet dayatmasını püskürtecektir'
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete yönelik bir paylaşım yaptı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete yönelik bir paylaşım yaptı.
DİSK'in paylaşımı şu şekilde:
"İktidar ve sermaye bir kez daha tek taraflı olarak asgari ücreti belirledi. Kimsenin inanmadığı resmi enflasyonun bile altındaki asgari ücret artışı ile milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı. İşçilerin temsili olarak dahi yer almadığı apar topar bir toplantı ile tebliğ edilen bu asgari ücret hükümsüzdür. İşçi sınıfı örgütlenerek, sendikalı olarak bu sefalet dayatmasını püskürtecektir."
Sendikanın paylaşımını yanıtlara kısıtlaması dikkat çekti.
İktidar ve sermaye bir kez daha tek taraflı olarak asgari ücreti belirledi. Kimsenin inanmadığı resmi enflasyonun bile altındaki asgari ücret artışı ile milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı. İşçilerin temsili olarak dahi yer almadığı apar topar bir toplantı ile tebliğ…— DİSK (@diskinsesi) December 24, 2024
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